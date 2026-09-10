La Montagne aux dragons - 2 - L'Épreuve du grifforne

Le 2e tome très attendu de la série à succès La montagne aux dragons ! Un univers d'héroïc fantasy à la portée des plus jeunes, dans un roman entièrement illustré à couper le souffle ! Quand les héros de La Montagne aux dragons partent en voyage vers la grande ville de Paladir, c'est le début d'une périlleuse aventure. Pour Oxalis le sorcier, un congrès de magie qui pourrait se révéler plus dangereux que prévu. Pour Salicorne et Médusa, les soeurs sorcières, une épreuve à haut risque afin d'acquérir de plus grands pouvoirs. Pour Julius, le vagabond, la confrontation avec son passé d'enfant royal. Et pour Brioche, le canard de compagnie, l'occasion une nouvelle fois de prouver son courage et sa valeur !