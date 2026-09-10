Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

La Montagne aux dragons - 2 - L'Épreuve du grifforne

Vincent Souchon, Mathieu Pierloot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 2e tome très attendu de la série à succès La montagne aux dragons ! Un univers d'héroïc fantasy à la portée des plus jeunes, dans un roman entièrement illustré à couper le souffle ! Quand les héros de La Montagne aux dragons partent en voyage vers la grande ville de Paladir, c'est le début d'une périlleuse aventure. Pour Oxalis le sorcier, un congrès de magie qui pourrait se révéler plus dangereux que prévu. Pour Salicorne et Médusa, les soeurs sorcières, une épreuve à haut risque afin d'acquérir de plus grands pouvoirs. Pour Julius, le vagabond, la confrontation avec son passé d'enfant royal. Et pour Brioche, le canard de compagnie, l'occasion une nouvelle fois de prouver son courage et sa valeur !

Par Vincent Souchon, Mathieu Pierloot
Chez Sens dessus dessous

|

Auteur

Vincent Souchon, Mathieu Pierloot

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Montagne aux dragons - 2 - L'Épreuve du grifforne par Vincent Souchon, Mathieu Pierloot

Commenter ce livre

 

La Montagne aux dragons - 2 - L'Épreuve du grifforne

Vincent Souchon, Mathieu Pierloot

Paru le 24/09/2026

136 pages

Sens dessus dessous

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385071028
9782385071028
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.