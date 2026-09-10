Embrouille a panama

Gérard de Villiers a parcouru le monde entier pour documenter, à partir de faits réels, les 200 livres SAS que représente son oeuvre. Il a côtoyé les services de renseignements de nombreux pays, des officiers de différentes armes, des diplomates, des chefs rebelles de tous bords. Présent sur le terrain des révolutions, des coups d'Etat, des guerres secrètes, les détails, la précision et l'authenticité de ses informations sont sans égal. Certains des évènements décrits dans les aventures de SAS se sont étrangement produits, parfois presque à l'identique.