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Embrouille a panama

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

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Gérard de Villiers a parcouru le monde entier pour documenter, à partir de faits réels, les 200 livres SAS que représente son oeuvre. Il a côtoyé les services de renseignements de nombreux pays, des officiers de différentes armes, des diplomates, des chefs rebelles de tous bords. Présent sur le terrain des révolutions, des coups d'Etat, des guerres secrètes, les détails, la précision et l'authenticité de ses informations sont sans égal. Certains des évènements décrits dans les aventures de SAS se sont étrangement produits, parfois presque à l'identique.

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

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Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

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Embrouille a panama

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 10/09/2026

288 pages

Gérard de Villiers

8,75 €

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