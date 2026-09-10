Le sentier des ours

Une promenade pleine de tendresse et de surprises pour apprendre à s'émerveiller de tout, même des petites choses. Brun est sûr de lui : aujourd'hui, il va voir un ours ! Sur le sentier, il observe, cherche, s'émerveille... mais à chaque fois, ce ne sont pas des ours qu'il découvre, mais des trésors de la nature : pommes de pin, fleurs, cailloux... Malgré sa détermination, aucun ours à l'horizon - ; même dans la grotte ! La déception est grande... jusqu'à ce que la journée prenne une autre tournure. Et si les ours étaient là depuis le début... cachés sous les yeux du petit lecteur ? Un album tendre et malicieux qui invite à regarder autrement et à s'émerveiller de tout, même des petites choses.