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Le sentier des ours

Leah Gilbert

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Une promenade pleine de tendresse et de surprises pour apprendre à s'émerveiller de tout, même des petites choses. Brun est sûr de lui : aujourd'hui, il va voir un ours ! Sur le sentier, il observe, cherche, s'émerveille... mais à chaque fois, ce ne sont pas des ours qu'il découvre, mais des trésors de la nature : pommes de pin, fleurs, cailloux... Malgré sa détermination, aucun ours à l'horizon - ; même dans la grotte ! La déception est grande... jusqu'à ce que la journée prenne une autre tournure. Et si les ours étaient là depuis le début... cachés sous les yeux du petit lecteur ? Un album tendre et malicieux qui invite à regarder autrement et à s'émerveiller de tout, même des petites choses.

Par Leah Gilbert
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Leah Gilbert

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Albums 3 ans et +

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Le sentier des ours

Leah Gilbert

Paru le 22/10/2026

40 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

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Scannez le code barre 9782384537525
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