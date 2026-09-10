Petites découvertes - ma petite forêt

Un livre sensoriel plein de surprises pour éveiller les petites mains... et les grands yeux ! Avec sa roue à tourner, ses éléments à manipuler et ses matières à toucher, ce livre invite les tout-petits à découvrir la forêt. A chaque page, une nouvelle surprise donne vie aux animaux de la forêt ! Pensé pour les petites mains, ce livre stimule la motricité fine tout en développant le vocabulaire, les sens et la curiosité. Les enfants découvrent les couleurs, les chiffres et les sons, dans un univers graphique doux et très attractif. Une scène panoramique finale, riche à observer, prolonge l'exploration pour encore plus de jeu et de découvertes. Un livre très complet pour apprendre en jouant, dès le plus jeune âge.