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#Album jeunesse

Petites découvertes - ma petite forêt

Rebecca Weerasekera, Quere ashley Le

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Un livre sensoriel plein de surprises pour éveiller les petites mains... et les grands yeux ! Avec sa roue à tourner, ses éléments à manipuler et ses matières à toucher, ce livre invite les tout-petits à découvrir la forêt. A chaque page, une nouvelle surprise donne vie aux animaux de la forêt ! Pensé pour les petites mains, ce livre stimule la motricité fine tout en développant le vocabulaire, les sens et la curiosité. Les enfants découvrent les couleurs, les chiffres et les sons, dans un univers graphique doux et très attractif. Une scène panoramique finale, riche à observer, prolonge l'exploration pour encore plus de jeu et de découvertes. Un livre très complet pour apprendre en jouant, dès le plus jeune âge.

Par Rebecca Weerasekera, Quere ashley Le
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Rebecca Weerasekera, Quere ashley Le

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Petites découvertes - ma petite forêt

Rebecca Weerasekera, Quere ashley Le

Paru le 22/10/2026

14 pages

1, 2, 3 Soleil !

14,95 €

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Scannez le code barre 9782384537372
9782384537372
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