Juliette au secours des petites bêtes

Une histoire joliment illustrée, en rimes, pour apprendre à protéger les petites bêtes qui nous entourent pendant la saison froide. "Connais-tu Juliette ? C'est l'amie des petites bêtes. Avec sa loupe magique, elle peut parler aux insectes et veiller sur eux. Mais lorsque le froid arrive et oblige les coccinelles à se réfugier à l'intérieur, Juliette et son meilleur ami Théo parviendront-ils à secourir les autres petites bêtes ? Une histoire joliment illustrée, et entièrement rimée, pour apprendre à protéger les petites bêtes qui nous entourent pendant la saison froide".