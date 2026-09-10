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Juliette au secours des petites bêtes

Catherine Jacob, Lucy Fleming

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Une histoire joliment illustrée, en rimes, pour apprendre à protéger les petites bêtes qui nous entourent pendant la saison froide. "Connais-tu Juliette ? C'est l'amie des petites bêtes. Avec sa loupe magique, elle peut parler aux insectes et veiller sur eux. Mais lorsque le froid arrive et oblige les coccinelles à se réfugier à l'intérieur, Juliette et son meilleur ami Théo parviendront-ils à secourir les autres petites bêtes ? Une histoire joliment illustrée, et entièrement rimée, pour apprendre à protéger les petites bêtes qui nous entourent pendant la saison froide".

Par Catherine Jacob, Lucy Fleming
Chez Kimane

|

Auteur

Catherine Jacob, Lucy Fleming

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Juliette au secours des petites bêtes

Catherine Jacob, Lucy Fleming

Paru le 10/09/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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Scannez le code barre 9782383224846
9782383224846
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