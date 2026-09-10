Pas si docile...

QUAND LA REINE DE L'HISTOIRE ECHAPPE A SON DESSINATEUR ? ! Que se passerait-il si l'héroïne d'une BD porno prenait soudain conscience de son existence et se rebellait contre son auteur ?? C'est précisément ce qui arrive à Flora après qu'elle a réalisé une chose étrange ? : toutes les scènes qu'elle vit au quotidien sont des prétextes pour amorcer un plan cul ? ! A partir de là, Flora devient incontrôlable malgré les efforts de l'auteur pour contenir sa créature... Heureusement pour nous, Flora est une authentique coquine, qui court après le sexe quoi qu'il arrive, avec ou sans notre permission. Ouf ? !