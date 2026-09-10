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#Essais

L'univers Dylan

Denis Ritter

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Dans L'univers Dylan - Entre poésie, révolte et mystique, Denis Ritter propose une immersion profonde dans l'oeuvre et les métamorphoses d'un artiste hors normes. Bob Dylan n'a jamais cessé de se réinventer. Poète visionnaire, troubadour électrique, prophète malgré lui, il a traversé six décennies en brouillant toutes les pistes. De ses premiers chants folk aux éclairs mystiques de ses années gospel, de ses textes fulgurants aux métamorphoses qui ont influencé des générations d'artistes, Dylan demeure un mystère fascinant. Dans cet ouvrage passionnant, Denis Ritter propose une plongée profonde dans l'univers d'un créateur insaisissable. A travers ses choix artistiques, ses paroles, ses ruptures, ses engagements et les nombreuses figures qu'il a inspirées, l'auteur dévoile un portrait sensible et nuancé de l'un des géants de la culture contemporaine. Un voyage littéraire et musical au coeur d'une oeuvre unique, entre révolte, poésie et quête de sens. Denis Ritter explore depuis des années les grandes figures de la musique et de la contre-culture. Son regard analytique et passionné éclaire avec finesse l'oeuvre plurielle et énigmatique de Bob Dylan.

Par Denis Ritter
Chez Editions Casa

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Auteur

Denis Ritter

Editeur

Editions Casa

Genre

Rock

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L'univers Dylan

Denis Ritter

Paru le 10/09/2026

368 pages

Editions Casa

24,95 €

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Scannez le code barre 9782380586862
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