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De la révolution à l'oubli

Michaël Jérémiasz

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" Ce n'est pas un acte d'héroïsme de traverser ce que je traverse. C'est un combat quotidien, avec moi-même, un combat douloureux, effrayant, qui parfois me dépasse. " Depuis vingt-cinq ans, l'ancien champion de tennis fauteuil Michaël Jérémiasz se bat pour que le handicap cesse d'être une invisibilité. Il a porté la flamme. Il a pesé sur les décisions. Il a souri sur les photos. Et il a regardé les stades se remplir de spectateurs, enfin conquis par le parasport. Mais au lendemain de l'euphorie, les promesses s'envolent, les budgets fondent, les ministres changent. Et les taxis continuent de refuser sa prise en charge. La France a vibré mais n'a-t-on pas finalement préféré une fois encore l'émotion à la transformation ? Ce livre n'est pas un bilan. C'est une mise en responsabilité - adressée aux décideurs, aux citoyens, à chacun d'entre nous. Un droit d'inventaire sans fard, écrit par un homme qui a tout donné pour que les douze millions de personnes handicapées en France cessent, enfin, d'être les oubliés de la République. Michaël Jérémiasz est champion paralympique de tennis fauteuil, entrepreneur social et militant pour les droits des personnes handicapées. Depuis vingt-cinq ans, il interroge notre manière de regarder la différence, le sport et la place accordée aux plus invisibilisés dans la société française.

Par Michaël Jérémiasz
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Michaël Jérémiasz

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Sports de balle

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De la révolution à l'oubli

Michaël Jérémiasz

Paru le 10/09/2026

230 pages

Leduc.s éditions

21,90 €

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Scannez le code barre 9782379356728
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