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#Roman francophone

2gether Tome 2

Jittirain

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Tine et Sarawat ont enfin accepté leurs sentiments et ont décidé de vivre ensemble. Mais entre l'un qui n'a jamais eu de relations et qui ne sait pas exprimer ce qu'il ressent, et l'autre qui sort de plusieurs relations - mais jamais avec un homme - et qui a besoin d'être constamment rassuré, leur avenir ensemble paraît incertain. Arriveront-ils à surmonter les obstacles que la vie commune met sur leur chemin ? Leur relation survivra-t-elle à l'impassibilité légendaire de l'un et aux doutes irrationnels de l'autre ?

Par Jittirain
Chez Juno publishing

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Auteur

Jittirain

Editeur

Juno publishing

Genre

Romance et érotique LGBT

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2gether Tome 2

Jittirain

Paru le 15/07/2026

360 pages

Juno publishing

22,00 €

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Scannez le code barre 9791070113998
9791070113998
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