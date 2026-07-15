2gether Tome 2

Tine et Sarawat ont enfin accepté leurs sentiments et ont décidé de vivre ensemble. Mais entre l'un qui n'a jamais eu de relations et qui ne sait pas exprimer ce qu'il ressent, et l'autre qui sort de plusieurs relations - mais jamais avec un homme - et qui a besoin d'être constamment rassuré, leur avenir ensemble paraît incertain. Arriveront-ils à surmonter les obstacles que la vie commune met sur leur chemin ? Leur relation survivra-t-elle à l'impassibilité légendaire de l'un et aux doutes irrationnels de l'autre ?