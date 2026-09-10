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La maison de la trouille de la sorcière Pestouille

Shakti Staal, Lya Voinich, Iya Voinich

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Comme chaque année pour Halloween, la sorcière Pestouille transforme sa demeure en un repaire terrifiant, afin de décrocher le prix de la maison la plus effrayante. Mais l'arrivée des trois petits cochons, de nouveaux voisins aussi malicieux qu'inventifs, vient bouleverser ses plans. Bien décidée à conserver son titre, Pestouille devra redoubler de ruses, car pour la première fois, sa vitoire est loin d'être assurée...

Par Shakti Staal, Lya Voinich, Iya Voinich
Chez Circonflexe

|

Auteur

Shakti Staal, Lya Voinich, Iya Voinich

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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La maison de la trouille de la sorcière Pestouille

Shakti Staal, Lya Voinich, Iya Voinich

Paru le 10/09/2026

32 pages

Circonflexe

13,95 €

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Scannez le code barre 9782378625948
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