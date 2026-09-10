La maison de la trouille de la sorcière Pestouille

Comme chaque année pour Halloween, la sorcière Pestouille transforme sa demeure en un repaire terrifiant, afin de décrocher le prix de la maison la plus effrayante. Mais l'arrivée des trois petits cochons, de nouveaux voisins aussi malicieux qu'inventifs, vient bouleverser ses plans. Bien décidée à conserver son titre, Pestouille devra redoubler de ruses, car pour la première fois, sa vitoire est loin d'être assurée...