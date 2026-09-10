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#Essais

Point d'orgue

Philippe Dubeau

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Pendant près d'un demi-siècle, Philippe Dubeau a occupé l'une des tribunes les plus emblématiques de Paris : celle du grand orgue de Notre-Dame-de-Clignancourt. Il a construit une carrière remarquable de concertiste, parcourant des lieux prestigieux en France et à l'international, notamment aux côtés de Pierre Thibaud, figure légendaire de la trompette. Mais ce livre n'est pas seulement le récit d'un itinéraire musical. C'est avant tout une traversée humaine, sensible et élégante, au fil de rencontres déterminantes. Artistes, comédiens, peintres, mécènes, personnalités du monde culturel ou issues du gotha : l'auteur esquisse une galerie de portraits vivants, empreints d'admiration, d'humour et de tendresse. Louis Aragon, Marie Marquet, Alice Sapritch, Maurice André, Grace Kelly ou encore le comte et la comtesse de Paris deviennent les compagnons d'une aventure artistique où l'amitié tient une place centrale. Entre salons mondains, coulisses de concerts et voyages mémorables, le lecteur est entraîné de Paris à Rome, jusqu'à la chapelle Sixtine, où l'auteur raconte une visite inoubliable du chantier de restauration du Jugement dernier de Michel-Ange, à quelques centimètres du visage du Christ. Fondateur et directeur pendant près de quarante ans du Festival de musique de Saint-Yrieix, il y a accueilli des sommités de la scène internationale, de Yehudi Menuhin à Diana Damrau, faisant de ce rendez-vous un haut lieu de l'excellence musicale. Parallèlement, profondément attaché à sa terre limousine, il s'est engagé durant vingt-cinq ans dans la vie municipale de la commune de Pageas, dont il est aujourd'hui le maire honoraire. A partir d'archives inédites conservées par l'auteur, ce livre est à la fois un témoignage rare sur la vie artistique de la seconde moitié du XXe siècle et une méditation lumineuse sur le temps, la transmission et la fidélité aux passions fondatrices. Un récit de vie vibrant, où la musique devient le fil secret d'une existence habitée par la rencontre et la mémoire.

Par Philippe Dubeau
Chez Le Charmoiset (Editions)

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Auteur

Philippe Dubeau

Editeur

Le Charmoiset (Editions)

Genre

Instruments de musique

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Point d'orgue

Philippe Dubeau

Paru le 10/09/2026

150 pages

Le Charmoiset (Editions)

20,00 €

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