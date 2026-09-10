L'Eglise de Léon XIV

Marginalisée par la culture commune dans les sociétés occidentales, concurrencée par d'autres religions dans le monde entier, fragilisée par la crise des abus sexuels et spirituels, l'Eglise catholique du premier quart du xxie siècle paraît engagée sur la pente d'un inexorable déclin sociologique. Pourtant, rarement les débats qui la traversent ont été autant au diapason de ceux qui travaillent les sociétés contemporaines. Le pontificat de François a été marqué par des prises de parole forte sur les questions écologiques, économiques, migratoires ou culturelles. Léon xiv s'affirme comme l'une des voix les plus claires contre la politique de Donald Trump et la domination des esprits par la technologie. Dans le même temps, la revendication de la culture chrétienne par les extrêmes droites mondiales est source de vives tensions. La thèse du fossé toujours plus large se creusant entre l'Eglise et le monde, qui a longtemps dominé les analyses sociologiques du catholicisme, mérite donc d'être nuancée. Institution minoritaire, l'Eglise est néanmoins un lieu où se nouent quelques-unes des questions politiques fondamentales pour aujourd'hui.