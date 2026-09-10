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#Roman francophone

La Trace des jours

Elie Sfeir

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Dans la vie, certains se révoltent face aux souffrances et aux injustices de ce monde. D'autres les traversent et en émergent victorieux, non en défiant le destin, mais en transformant la difficulté en espérance et en lumière. Rima, femme au courage inébranlable et à la foi inépuisable, rayonne d'une tendresse profonde et d'une fermeté d'âme rare. Son chemin, bien que bref, fut jalonné d'aventures autant que d'épreuves. Bien plus qu'une simple biographie, ce récit très personnel est une véritable expérience touchant les sphères spirituelles, culturelles et sociales. Page après page se déploie un tourbillon d'émotions, un voyage bouleversant où se révèle l'essentiel : embrasser pleinement l'existence. Rima devient l'incarnation d'un amour pur et altruiste, une source de joie et d'élan. Son parcours transmet de précieuses leçons sur la force intérieure, la résilience et la nécessité de l'empathie.

Par Elie Sfeir
Chez Erick Bonnier

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Auteur

Elie Sfeir

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Littérature française

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La Trace des jours

Elie Sfeir

Paru le 24/09/2026

160 pages

Erick Bonnier

16,00 €

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