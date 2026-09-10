La Trace des jours

Dans la vie, certains se révoltent face aux souffrances et aux injustices de ce monde. D'autres les traversent et en émergent victorieux, non en défiant le destin, mais en transformant la difficulté en espérance et en lumière. Rima, femme au courage inébranlable et à la foi inépuisable, rayonne d'une tendresse profonde et d'une fermeté d'âme rare. Son chemin, bien que bref, fut jalonné d'aventures autant que d'épreuves. Bien plus qu'une simple biographie, ce récit très personnel est une véritable expérience touchant les sphères spirituelles, culturelles et sociales. Page après page se déploie un tourbillon d'émotions, un voyage bouleversant où se révèle l'essentiel : embrasser pleinement l'existence. Rima devient l'incarnation d'un amour pur et altruiste, une source de joie et d'élan. Son parcours transmet de précieuses leçons sur la force intérieure, la résilience et la nécessité de l'empathie.