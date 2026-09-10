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#Roman francophone

Eugène

Belinda Cannone

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J'aurais pu ne jamais le rencontrer. Eugène vivait depuis sa naissance dans une petite région du Cotentin, il avait le certificat d'études, avait été garçon de ferme puis ouvrier dans une entreprise du bâtiment et, du fait de nos activités si différentes, nos chemins n'avaient guère de chance de se croiser. Mais par la grâce d'un coin du monde qui nous était cher et parce qu'il y a bâti ma maison des champs, sans doute aussi parce que nous étions l'un et l'autre à l'affût des coeurs semblables, nous nous sommes reconnus. Notre amitié assidue a duré presque trente ans, jusqu'à sa mort. B. C. Belinda Cannone est romancière et essayiste. Son oeuvre explore en particulier les liens qui nous construisent. Elle est notamment l'autrice chez Stock de S'émerveiller (2017), Venir d'une mer (2025) et aux éditions Thierry Marchaisse de Comment écrivent les écrivains (2025).

Par Belinda Cannone
Chez Thierry Marchaisse Editions

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Auteur

Belinda Cannone

Editeur

Thierry Marchaisse Editions

Genre

Littérature française

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Eugène

Belinda Cannone

Paru le 10/09/2026

98 pages

Thierry Marchaisse Editions

17,00 €

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