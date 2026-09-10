Un livre puzzle pour découvrir les couleurs à travers les yeux des artistes, en reconstituant 7 oeuvres emblématiques. L'enfant apprend à manipuler les couleurs et découvre des oeuvres d'art tout en s'amusant ! Chaque double page propose une oeuvre à reconstituer sous forme d'un puzzle de 16 pièces. Une activité ludique et éducative qui stimule l'observation, la manipulation et la curiosité artistique dès le plus jeune âge.