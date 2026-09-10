Un livre puzzle pour découvrir les couleurs à travers les yeux des artistes, en reconstituant 7 oeuvres emblématiques. L'enfant apprend à manipuler les couleurs et découvre des oeuvres d'art tout en s'amusant ! Chaque double page propose une oeuvre à reconstituer sous forme d'un puzzle de 16 pièces. Une activité ludique et éducative qui stimule l'observation, la manipulation et la curiosité artistique dès le plus jeune âge.
Par
Elisabeth de Lambilly, Lambilly elisabeth De Chez
Palette
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