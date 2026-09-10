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Les Couleurs

Elisabeth de Lambilly, Lambilly elisabeth De

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Un livre puzzle pour découvrir les couleurs à travers les yeux des artistes, en reconstituant 7 oeuvres emblématiques. L'enfant apprend à manipuler les couleurs et découvre des oeuvres d'art tout en s'amusant ! Chaque double page propose une oeuvre à reconstituer sous forme d'un puzzle de 16 pièces. Une activité ludique et éducative qui stimule l'observation, la manipulation et la curiosité artistique dès le plus jeune âge.

Par Elisabeth de Lambilly, Lambilly elisabeth De
Chez Palette

|

Auteur

Elisabeth de Lambilly, Lambilly elisabeth De

Editeur

Palette

Genre

Livres puzzle

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Les Couleurs

Elisabeth de Lambilly, Lambilly elisabeth De

Paru le 10/09/2026

14 pages

Palette

12,95 €

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Scannez le code barre 9782358324762
9782358324762
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