Avant l'arrivée des amiraux au milieu du XIXe siècle, la rencontre entre la France et l'Indochine fut l'oeuvre des missionnaires catholiques. Premier évêque du Cambodge puis vicaire-apostolique de Cochinchine occidentale, Jean-Claude Miche (1805-1873) fut un témoin des dernières persécutions anti-chrétiennes au Vietnam. Torturé et condamné à mort, il fut sauvé par le passage d'un navire de guerre français et put poursuivre secrètement son ministère près de Saïgon. Nommé évêque, il fut choisi pour refonder l'Eglise du Cambodge, abandonnée durant cinquante ans. Ses liens avec les souverains khmers le conduisirent à jouer un rôle de premier plan dans la création du protectorat français en 1863. Au cours des trente-sept années qu'il passa en Asie, Monseigneur Miche rencontra les grandes figures à l'origine de la légende de l'Indochine : les rois Ang Duong et Norodom, l'amiral de La Grandière, véritable fondateur de la colonie française, le capitaine de vaisseau Doudart de Lagrée, explorateur du Mékong, ou encore Henri Mouhot qui révéla à l'Occident le temple d'Angkor Wat, l'une des merveilles du monde. Voici la vie d'un apôtre de l'Evangile, dont la persévérance et le courage permirent au christianisme de s'implanter durablement en Asie face à un pouvoir souvent hostile. Le père Vincent Chrétienne est prêtre de la société des Missions étrangères de Paris. Présent au Cambodge depuis 2017, il est curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Chomnaom.