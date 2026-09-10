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#Roman francophone

Maratse, fils du Groenland

Dominique Simonneau

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Au coeur des paysages grandioses du Groenland, là où la glace et la mer sculptent l'horizon, deux êtres en quête de liberté se rejoignent au bord du Grand Fjord. Un monde à la beauté brute et indomptée. Maratse, fils d'une lignée de chasseurs inuits, est contraint à une éducation à la danoise, l'éloignant peu à peu des savoirs qui ont façonné les siens. Toute sa vie, il va chercher à renouer avec les terres sauvages de son enfance, la chasse et l'esprit des anciens. A des milliers de kilomètres de là, Esther grandit aux Pays-Bas dans l'austérité d'une famille de pasteur rigoriste. Tiraillée par un besoin d'indépendance qui la pousse à rompre avec son milieu, elle part vers le nord, attirée par ces paysages extrêmes où l'on peut se réinventer face à l'immensité. Au fil de cinq décennies, tout au long de leurs voyages, Maratse et Esther font l'apprentissage de la liberté et se laissent envoûter par l'âpreté des espaces infinis du Grand Nord. Ils seront les témoins des bouleversements qui traversent le Groenland et de la disparition progressive des petites communautés. Fresque d'aventure, ce roman nous entraîne dans la rudesse et la splendeur des terres arctiques, au plus près d'un peuple, de ses traditions et de son combat pour exister.

Par Dominique Simonneau
Chez Kubik Editions

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Auteur

Dominique Simonneau

Editeur

Kubik Editions

Genre

Littérature française

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Maratse, fils du Groenland

Dominique Simonneau

Paru le 10/09/2026

319 pages

Kubik Editions

19,50 €

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