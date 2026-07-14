14 juillet 2016. Nice. Comment résumer près de dix années de combats nées d'une nuit qui a tout fait basculer ? Dans ces pages affleurent les maux d'une victime de quatorze ans saisie par l'horreur, habitée par une douleur que nul ne voit et que l'on exige pourtant de prouver, déchirée entre le désir d'oublier et la peur de disparaître des mémoires. Parce que si certains peuvent faire appel de leur peine, les victimes, elles, restent condamnées à perpétuité. Ce témoignage relate la rage, le courage, et l'immense force qu'exige la résilience.