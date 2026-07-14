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Et après

Anaïs Bonnin

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14 juillet 2016. Nice. Comment résumer près de dix années de combats nées d'une nuit qui a tout fait basculer ? Dans ces pages affleurent les maux d'une victime de quatorze ans saisie par l'horreur, habitée par une douleur que nul ne voit et que l'on exige pourtant de prouver, déchirée entre le désir d'oublier et la peur de disparaître des mémoires. Parce que si certains peuvent faire appel de leur peine, les victimes, elles, restent condamnées à perpétuité. Ce témoignage relate la rage, le courage, et l'immense force qu'exige la résilience.

Par Anaïs Bonnin
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Anaïs Bonnin

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Terrorisme

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Et après

Anaïs Bonnin

Paru le 14/07/2026

120 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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