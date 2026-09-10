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Nouvelles d'Estonie

Brigitta Davidjants, Olivia Anani

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Au bord de la mer Baltique, l'Estonie est le plus septentrional des trois pays baltes, regardant de près la Finlande et la Suède. Tallin, la capitale, n'est qu'à 80 kilomètres d'Helsinki. Avec ses voisins de Lettonie et de Lituanie, elle partage les mêmes préoccupations d'affirmation de soi et d'indépendance revendiquée, ainsi que la résistance au poids de l'ours russe qui ne cache pas vraiment ses appétits après l'avoir occupée entre 1940 et 1991. La frontière qui les sépare est d'ailleurs qualifiée de " Ligne de contrôle temporaire " par les Estoniens. Le pays compte plus de 2000 îles situées dans le golfe de Riga et dans celui de Finlande, ce qui lui donne une spécificité géographique bien particulière, grâce également à une faune et une flore riches et vériées et à ses très nombreuses forêts. Carrefour d'une histoire mouvementée, soumise aux flux et aux reflux russes, scandinaves, allemands et polonais, l'Estonie a finalement gagné sa bataille d'autodétermination, en partie grâce à ses écrivains et à sa riche vie culturelle qui l'inscrivent de façon incontestable dans le giron européen à part entière. C'est ce que montrent de façon nette les six auteurs contemporains rassemblés pour ce recueil. Extrait : " Un matin, en allant à l'école, j'ai vu que le kiosque avait disparu. A sa place il n'y avait plus que des vestiges béants. Je savais bien que la veille il était encore debout, car nous étions allées au marché central avec Helina quémander des bananes. Ou plus exactement, nous circulions devant les étals et regardions les bananes en soupirant d'un air triste. Nous espérions que quelqu'un nous en donnerait, ne serait-ce qu'une seule, même noire ou un peu pourrie. Mais cela n'arrivait jamais. " Avec les textes de Brigitta Davidjants, Livia Viitol, Lilli Luuk, Urmas Vadi, Mudlum et Katrin Pauts

Par Brigitta Davidjants, Olivia Anani
Chez Magellan & Cie

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Auteur

Brigitta Davidjants, Olivia Anani

Editeur

Magellan & Cie

Genre

Littérature balte

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Nouvelles d'Estonie

Brigitta Davidjants, Olivia Anani

Paru le 10/09/2026

144 pages

Magellan & Cie

12,00 €

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