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#Roman francophone

Archipels d'une insoumission poétique

Daniel C. A. Sok-Mbang

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Archipels d'une insoumission poétique arpente les lignes de faille de la modernité : stigmates coloniaux, fictions démocratiques, prédations économiques, jeunesses entravées et écologie blessée. Loin de s'en tenir au constat des ruines, la poésie s'y déploie comme un outil de lucidité critique et d'insoumission, ciblant les mécanismes institutionnels qui déshumanisent le réel. En déconstruisant les récits hégémoniques pour restituer la parole aux terres et aux peuples, ces poèmes esquissent une véritable géographie de la dignité. Une poétique de la reconstruction pour réparer les mémoires brisées et fonder des aurores praticables.

Par Daniel C. A. Sok-Mbang
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Daniel C. A. Sok-Mbang

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Archipels d'une insoumission poétique

Daniel C. A. Sok-Mbang

Paru le 13/07/2026

132 pages

Le Lys Bleu

15,50 €

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Scannez le code barre 9791044046048
9791044046048
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