Archipels d'une insoumission poétique arpente les lignes de faille de la modernité : stigmates coloniaux, fictions démocratiques, prédations économiques, jeunesses entravées et écologie blessée. Loin de s'en tenir au constat des ruines, la poésie s'y déploie comme un outil de lucidité critique et d'insoumission, ciblant les mécanismes institutionnels qui déshumanisent le réel. En déconstruisant les récits hégémoniques pour restituer la parole aux terres et aux peuples, ces poèmes esquissent une véritable géographie de la dignité. Une poétique de la reconstruction pour réparer les mémoires brisées et fonder des aurores praticables.