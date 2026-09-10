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Le temps des promesses, 1905-1990 - Essai sur les migrations de l'espérance

Christian Ingrao

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Depuis le début du XXe siècle, les sociétés d'Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient ont façonné leur rapport au temps dans une tension constante entre violences de masse et espérances placées dans l'avenir. Ce livre interroge ce qu'il est advenu du futur, des promesses du XXe siècle à leur effacement dans les années 1980, et explore les conditions de réinvention de sociétés désormais privées d'horizon. Comment les grandes promesses d'émancipation ont-elles jailli du torrent de violences extrêmes du premier XXe siècle ? Comment se sont-elles traduites ? Et comment, à partir des années 1970, se sont-elles dissipées ? Qu'est-il advenu, alors, de notre futur ? C'est à répondre à ces questions, d'autant plus cruciales que le nihilisme et l'aspiration au pire semblent les avoir remplacées, que s'attache Christian Ingrao. Traversant le XXe siècle et le premier quart du XXIe, de l'Europe au Moyen-Orient, en passant par le Maghreb, la fresque qu'il dessine comptera trois volumes. Pour comprendre comment se sont forgées, dans le creuset des conflits mondiaux et des guerres de libération anticoloniales, des espérances nouvelles assignées à l'avenir, ce premier volume s'intéresse à la révolution matérielle qui a bouleversé champs, villes, intérieurs et quotidiens, à la restauration des concordes nationales, à la genèse des Etats-providence inclusifs et des cités nouvelles faisant la part belle aux équipements de l'être-ensemble, mais aussi à la réduction du temps de travail et du fardeau de l'effort physique, à l'avènement de l'éducation et des loisirs et au desserrement de l'étau moral. Ces espérances incarnées dans des régimes politiques variés s'estompèrent quelques décennies plus tard, avant de disparaître ou de se transformer. Christian Ingrao cherche la trace de ce déclin dans les contestations ouvrières et étudiantes, les contre-cultures juvéniles et les tentations de la lutte armée, dans la crise des campagnes et les mutations des formes de management et de contractualisation du travail, mais aussi dans l'essor de la précarisation, de la flexibilité et des toxicomanies. Soit une constellation critique démentant progressivement les promesses de futur. La question se pose dès lors : comment ces sociétés sans avenir se sont-elles réinventées ?

Par Christian Ingrao
Chez La Découverte

|

Auteur

Christian Ingrao

Editeur

La Découverte

Genre

Généralités

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Le temps des promesses, 1905-1990 - Essai sur les migrations de l'espérance

Christian Ingrao

Paru le 24/09/2026

450 pages

La Découverte

24,00 €

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