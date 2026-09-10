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Nos solitudes

Alice Raybaud

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Après Nos puissantes amitiés, le nouvel essai d'Alice Raybaud. Elle est silencieuse, la plupart du temps invisible. Une vague de solitude grandit dans le monde, et en particulier dans les sociétés occidentales. Même quand nous sommes physiquement entouré. es, la sensation de ne pas être vraiment vu. es ni entendu. es s'étend. Pour l'expliquer, la responsabilité est régulièrement reportée sur les individus. Nous serions égoïstes, accros aux écrans, incapables d'engagement. Mais l'avènement de cette société de la solitude est avant tout le produit d'un vaste démantèlement : érosion des espaces publics, progression de la précarité, idéologies d'exclusion, anéantissement des collectifs de travail... Souvent envisagée comme un affect personnel, la solitude se révèle une condition partagée. Les conséquences sont dévastatrices. Si elle a de sérieux effets sur notre santé psychique comme physique, elle est d'abord une menace pour nos démocraties. Car certaines forces n'ont pas intérêt à arrêter la machine : la solitude constitue désormais une juteuse part de marché et elle n'est pas non plus étrangère à la montée des extrêmes droites. Nous les avons laissé capitaliser sur le sentiment de ne pouvoir se reposer sur personne - et de devoir se méfier de tous. C'est l'alerte adressée par Alice Raybaud dans cette enquête, qui nous invite à déjouer les politiques de l'isolement en leur opposant une politique du lien.

Par Alice Raybaud
Chez La Découverte

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Auteur

Alice Raybaud

Editeur

La Découverte

Genre

Faits de société

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Nos solitudes

Alice Raybaud

Paru le 10/09/2026

320 pages

La Découverte

20,00 €

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