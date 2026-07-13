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#Roman francophone

Enserrés par les aigles

Jean Duruy

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La famille Rivière pensait mener une existence paisible à Morlaix, protégée des soubresauts du monde. Mais lorsque la Révolution française éclate, c'est tout leur univers qui vacille. De 1789 à 1814, au rythme de la Révolution, du Consulat et de l'Empire, les membres de cette fratrie autrefois unie se retrouvent confrontés à des choix décisifs. Loyautés, ambitions, convictions et secrets les entraîneront sur des chemins divergents, parfois irréversibles. A travers leur regard, les grands événements de l'Histoire prennent un visage intime et profondément humain. Entre espoirs, drames et bouleversements, les Rivière parviendront-ils à surmonter leurs divisions et à survivre à l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de France ?

Par Jean Duruy
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Jean Duruy

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romans historiques

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Enserrés par les aigles

Jean Duruy

Paru le 13/07/2026

288 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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Scannez le code barre 9791044044334
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