Enserrés par les aigles

La famille Rivière pensait mener une existence paisible à Morlaix, protégée des soubresauts du monde. Mais lorsque la Révolution française éclate, c'est tout leur univers qui vacille. De 1789 à 1814, au rythme de la Révolution, du Consulat et de l'Empire, les membres de cette fratrie autrefois unie se retrouvent confrontés à des choix décisifs. Loyautés, ambitions, convictions et secrets les entraîneront sur des chemins divergents, parfois irréversibles. A travers leur regard, les grands événements de l'Histoire prennent un visage intime et profondément humain. Entre espoirs, drames et bouleversements, les Rivière parviendront-ils à surmonter leurs divisions et à survivre à l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de France ?