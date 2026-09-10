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#Polar

Invisible

Jacques Saussey

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Le terrain de jeu de ce tueur en série ? Les autoroutes... L'appel radio a mentionné le cadavre d'une femme retrouvé sur une aire de l'autoroute 43, près d'Albertville. " Un truc de malade ", a précisé le militaire de liaison. Alice Pernelle, fraîchement sortie de l'école de gendarmerie, est la première à arriver sur les lieux avec sa brigade. Face à elle, la victime est nue, à genoux, les bras ballants. Empalée. Ses yeux grands ouverts ne voient que le vide. Alors que, sous le choc, la militaire recule d'un pas, Loulou, lui, est déjà loin au volant de son camion. Ce soir, il passera la frontière allemande. Mais avant il rachètera des sacs poubelles, des gants Mapa et un bidon d'eau de Javel. Pour la prochaine fois.

Par Jacques Saussey
Chez Pocket

|

Auteur

Jacques Saussey

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Invisible

Jacques Saussey

Paru le 10/09/2026

496 pages

Pocket

9,90 €

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Scannez le code barre 9782266364485
9782266364485
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