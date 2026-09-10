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Frères et soeurs

Héloïse Junier

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Comprendre les enjeux de la relation fraternelle et son impact sur notre vie, à la lumière des dernières connaissances scientifiques. Héloïse Junier nous plonge dans l'univers fascinant des relations entre frères et soeurs. A travers des découvertes scientifiques surprenantes, des témoignages touchants et des conseils, elle explore cette relation unique, la plus longue d'une vie. Qu'ils nous apprennent à aimer, à partager, à pardonner ou à gérer les conflits, les frères et les soeurs jouent un rôle central dans notre construction personnelle. Mais que sait-on vraiment de l'influence du rang de naissance, du devenir des enfants uniques, des familles nombreuses ou de la notion d'enfant préféré ? Nombre d'idées reçues sont à revisiter pour préserver ces liens essentiels. De l'enfance à l'âge adulte, Héloïse Junier nous guide afin de mieux comprendre et accompagner ces relations : comment encourager le meilleur, réagir aux disputes - grandes ou petites -, trouver la juste proximité et bâtir des relations harmonieuses.

Par Héloïse Junier
Chez Pocket

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Auteur

Héloïse Junier

Editeur

Pocket

Genre

Famille

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Frères et soeurs

Héloïse Junier

Paru le 10/09/2026

352 pages

Pocket

9,40 €

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Scannez le code barre 9782266363952
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