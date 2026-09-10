La mort qui tue tout bas

Embarquement immédiat pour la Guyane ! A quelques jours d'intervalle, à Lyon puis en Savoie, deux hommes sont empoisonnés au curare. Maintenus en vie, ils sont ensuite plongés dans de l'eau glacée pour y subir une lente agonie. Seul point commun entre les victimes : la Guyane. L'un y a longtemps enseigné, l'autre y travaillait pour une compagnie minière russe. Paul Kessler, ancien flic reconverti en détective privé, et Alice Pernelle, jeune lieutenant de gendarmerie, sont envoyés sur place. Là-bas, au-delà de l'océan, chacun découvrira à ses dépens une terre de violence où l'or attise toutes les convoitises, où la jungle dicte ses lois, et où certaines blessures ne guérissent jamais.