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La mort qui tue tout bas

Jacques Saussey

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Embarquement immédiat pour la Guyane ! A quelques jours d'intervalle, à Lyon puis en Savoie, deux hommes sont empoisonnés au curare. Maintenus en vie, ils sont ensuite plongés dans de l'eau glacée pour y subir une lente agonie. Seul point commun entre les victimes : la Guyane. L'un y a longtemps enseigné, l'autre y travaillait pour une compagnie minière russe. Paul Kessler, ancien flic reconverti en détective privé, et Alice Pernelle, jeune lieutenant de gendarmerie, sont envoyés sur place. Là-bas, au-delà de l'océan, chacun découvrira à ses dépens une terre de violence où l'or attise toutes les convoitises, où la jungle dicte ses lois, et où certaines blessures ne guérissent jamais.

Par Jacques Saussey
Chez Fleuve Noir

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Auteur

Jacques Saussey

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

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La mort qui tue tout bas

Jacques Saussey

Paru le 10/09/2026

448 pages

Fleuve Noir

21,95 €

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