La cuisine des sorciers

Ils ont bercé notre imaginaire et vont à présent régaler nos papilles : de Harry Potter à Merlin en passant par Panoramix et World of Warcraft, découvrez les 100 recettes magiques des sorciers les plus célèbres ! De Harry Potter à Panoramix, de Merlin à World of Warcraft, les sorciers et magiciens nourrissent notre imaginaire depuis toujours. Et si, cette fois, ils nourrissaient aussi... notre appétit ? Avec la collection " Fairy Festin ", entrez dans une cuisine pleine de sorts, de mystères et de gourmandise. Ce grimoire culinaire ensorcelé vous propose 100 recettes inspirées de l'univers de la magie, faciles à réaliser et délicieusement originales. Du ragoût de troll à la potion de Link, en passant par les biscuits en anneaux d'Aladdin ou les galettes de sarrasin de Kaamelott, chaque plat est accompagné d'un petit texte contextuel qui replonge le lecteur dans l'épisode, la scène ou le personnage légendaire dont il s'inspire. Un livre à la maquette immersive, illustré de photos alléchantes, pensé pour toutes les générations de fans de magie, de fantasy et de pop culture. Que vous soyez cuisinier du dimanche, amateur de mondes fantastiques ou parent en quête de recettes à thème pour vos enfants, ce festin enchanté est fait pour vous !