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#Roman francophone

Cantique à Elsa

Aragon

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PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Cantique à Elsa a paru pour la première fois sous forme de plaquette tirée à 600 exemplaires aux éditions de la revue Fontaine , à Alger, en mars 1942. Il a ensuite été publié aux Cahiers du Rhône, à Neuchâtel, au sein du recueil d'Aragon Les Yeux d'Elsa - volume qui sera finalement accueilli chez Seghers en 1945. Poème de dévotion profane, chant engagé et sublime échappée lyrique, ce Cantique à Elsa s'organise autour d'un coeur irradiant : le nom et l'amour d'Elsa pris dans le combat du couple résistant.

Par Aragon
Chez Seghers

|

Auteur

Aragon

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

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Cantique à Elsa

Aragon

Paru le 08/10/2026

60 pages

Seghers

5,00 €

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