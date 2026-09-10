PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Cantique à Elsa a paru pour la première fois sous forme de plaquette tirée à 600 exemplaires aux éditions de la revue Fontaine , à Alger, en mars 1942. Il a ensuite été publié aux Cahiers du Rhône, à Neuchâtel, au sein du recueil d'Aragon Les Yeux d'Elsa - volume qui sera finalement accueilli chez Seghers en 1945. Poème de dévotion profane, chant engagé et sublime échappée lyrique, ce Cantique à Elsa s'organise autour d'un coeur irradiant : le nom et l'amour d'Elsa pris dans le combat du couple résistant.