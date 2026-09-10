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#Roman francophone

Les Nymphéas

Clara Yse

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Entre la littérature, la musique et les Nymphéas , Clara Ysé offre un regard personnel sur l'oeuvre de Monet dans un PS illustré par son père, l'artiste peintre Bruno Dufourmantelle. TEXTE INEDIT Bruno Dufourmantelle est artiste peintre depuis près de soixante ans. Invité à partager l'expérience de " L'Echo des Nymphéas " aux côtés de sa fille, il signe les illustrations de ce livre. Née en 1992, Clara Ysé est auteure-compositrice-interprète et écrivaine. En 2023, elle sort un premier album, Oceano Nox , qui la révèle au grand public et lui vaut une nomination aux Victoires de la musique. Après un roman remarqué, Mise à feu (Grasset, 2021, Le Livre de poche, 2023), elle a publié, aux éditions Seghers, son premier recueil de poésie, Vivante , en 2024 (Pocket, 2025), suivi par Des lances entre les phalanges , en 2025. En 2023, Clara Yse est conviée par le musée de l'Orangerie à participer à " L'Echo des Nymphéas ", rendez-vous littéraire et musical ou autrices et auteurs composent un texte inédit en résonance avec les Nymphéas de Monet et en proposent une lecture. Alors qu'elle déambule dans les salles du musée fermées au public pour l'occasion, elle engage une réflexion intime et poétique sur l'art, sur sa fragilité, sur la capacité humaine à réparer. A sa pensée se mêlent des souvenirs d'enfance dans l'atelier de son père.

Par Clara Yse
Chez Seghers

|

Auteur

Clara Yse

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

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Les Nymphéas

Clara Yse

Paru le 08/10/2026

60 pages

Seghers

5,00 €

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