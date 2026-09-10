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Robert Schuman

Raymond Poidevin

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"Au coeur de nos nuits, le Christ est capable de réveiller nos consciences pour bousculer nos sociétés". LEON XIV "Vénérable" : tel est le titre que Rome a attribué à Robert Schuman en reconnaissant ses "vertus héroïques" . Ce qui ouvre la voie à sa béatification puis sa canonisation. "Saint Robert Schuman" ? Chez ce Père de l'Europe, l'engagement en politique et l'enracinement dans la foi auront participé de la même conviction. Comment refonder l'humanité, redécouvrir la liberté, réconcilier les peuples après l'abîme de la guerre ? Comment assurer la justice et la paix après les trous noirs d'Auschwitz et du Goulag ? Sa réponse aura tenu dans l'exigence spirituelle de l'Evangile et la doctrine sociale de l'Eglise. Il fallait Raymond Poidevin pour écrire cette biographie vraie et vibrante, définitive. A l'heure où l'Europe cherche à renouer avec le sens de son projet, voici notre mémoire du futur. Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Metz puis de Strasbourg, Raymond Poidevin fut le grand spécialiste des relations franco-allemandes.

Par Raymond Poidevin
Chez Cerf

|

Auteur

Raymond Poidevin

Editeur

Cerf

Genre

Témoins

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Robert Schuman

Raymond Poidevin

Paru le 03/09/2026

256 pages

Cerf

22,90 €

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