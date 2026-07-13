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#Polar

Mézos

François Neurrisse

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Mézos, en apparence paisible, s'apprête à voir son équilibre bouleversé. L'arrivée d'Ivan Milankovic, venu s'y installer avec sa famille pour commencer une nouvelle vie, coïncide avec une série d'événements troublants. Dans ce petit village landais où les tensions couvent déjà, les regards se font méfiants, les silences s'épaississent et les secrets menacent peu à peu de refaire surface. Entre chronique villageoise et roman à suspense, Mézos explore la part d'ombre d'une communauté soudée par les habitudes, mais fragilisée par les rancoeurs, les peurs et le poids du passé.

Par François Neurrisse
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

François Neurrisse

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romans noirs

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Mézos

François Neurrisse

Paru le 13/07/2026

284 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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Scannez le code barre 9791044048684
9791044048684
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