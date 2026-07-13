Mézos, en apparence paisible, s'apprête à voir son équilibre bouleversé. L'arrivée d'Ivan Milankovic, venu s'y installer avec sa famille pour commencer une nouvelle vie, coïncide avec une série d'événements troublants. Dans ce petit village landais où les tensions couvent déjà, les regards se font méfiants, les silences s'épaississent et les secrets menacent peu à peu de refaire surface. Entre chronique villageoise et roman à suspense, Mézos explore la part d'ombre d'une communauté soudée par les habitudes, mais fragilisée par les rancoeurs, les peurs et le poids du passé.