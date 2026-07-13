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Le coin des libellules

Caroline Boop

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Le coin des libellules est un recueil de nouvelles engagé, au croisement du social, de l'écologie et de la philosophie. A travers une galerie de personnages confrontés à des choix intimes ou collectifs, cet ouvrage interroge notre quête de sens : de la justice sociale aux dérives financières, en passant par la solidarité face aux crises. Face à un monde en mutation, chaque récit offre une réflexion sensible et constructive, ouvrant la voie à la résilience, à la préservation du vivant et à l'espoir d'un avenir plus juste.

Par Caroline Boop
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Caroline Boop

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Contes et nouvelles

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Le coin des libellules

Caroline Boop

Paru le 13/07/2026

60 pages

Le Lys Bleu

11,00 €

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Scannez le code barre 9791044047755
9791044047755
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