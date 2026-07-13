Le coin des libellules est un recueil de nouvelles engagé, au croisement du social, de l'écologie et de la philosophie. A travers une galerie de personnages confrontés à des choix intimes ou collectifs, cet ouvrage interroge notre quête de sens : de la justice sociale aux dérives financières, en passant par la solidarité face aux crises. Face à un monde en mutation, chaque récit offre une réflexion sensible et constructive, ouvrant la voie à la résilience, à la préservation du vivant et à l'espoir d'un avenir plus juste.