Entre deux silences est le récit d'une femme née entendante, projetée dans un monde qui n'avait pas prévu de place pour elle - et qui a choisi, envers et contre tout, d'y prendre la sienne. De la fièvre de ses trois ans à l'implant cochléaire, dont elle fut l'une des pionnières en France ; de l'enfance dispersée aux amours qui construisent ou dévastent, cet ouvrage traverse avec une lucidité rare les silences subis et ceux que l'on s'impose... jusqu'à celui, enfin choisi, depuis lequel on se reconstruit.