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#Essais

Entre deux silences

Enisa Cerimoski

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Entre deux silences est le récit d'une femme née entendante, projetée dans un monde qui n'avait pas prévu de place pour elle - et qui a choisi, envers et contre tout, d'y prendre la sienne. De la fièvre de ses trois ans à l'implant cochléaire, dont elle fut l'une des pionnières en France ; de l'enfance dispersée aux amours qui construisent ou dévastent, cet ouvrage traverse avec une lucidité rare les silences subis et ceux que l'on s'impose... jusqu'à celui, enfin choisi, depuis lequel on se reconstruit.

Par Enisa Cerimoski
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Enisa Cerimoski

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Témoignages

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Entre deux silences

Enisa Cerimoski

Paru le 13/07/2026

128 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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Scannez le code barre 9791044047724
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