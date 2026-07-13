Ame bretonne est une traversée poétique au coeur d'une Bretagne de granit, de lumière et de tempêtes, où la mer dialogue avec le ciel, où la pluie chante, où chaque saison révèle un visage du monde. Au fil des pages, ports, phares, grèves, ajoncs, fleurs sauvages et horizons d'Iroise composent une terre vivante, vibrante, tour à tour douce et indomptable. Mais au-delà des paysages, c'est une âme qui se révèle : celle d'un territoire habité de mémoire, de silence et de souffle. Portée par une écriture musicale, sensible et imagée, cette ode célèbre aussi la poésie elle-même, cette voix discrète qui relie l'homme à la nature, à ses racines et à l'essentiel.