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Against humanity's enemy

David-Hosanna

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Depuis des millénaires, face aux crises géopolitiques et aux conflits systémiques, l'humanité reconduit invariablement le même biais d'attribution : la désignation d'un exogroupe - qu'il soit racial, religieux ou idéologique - comme source unique du chaos. Et si nous commettions une erreur de diagnostic fondamentale ? Issu d'une réflexion rigoureuse à la convergence de l'histoire, de la psychologie cognitive et de la philosophie politique, Against humanity's enemy déconstruit nos déterminismes collectifs. L'auteur y analyse le véritable vecteur des fractures mondiales : les dynamiques de l'ego et les mécanismes inconscients de polarisation.

Par David-Hosanna
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

David-Hosanna

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Faits de société

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Against humanity's enemy

David-Hosanna

Paru le 13/07/2026

496 pages

Le Lys Bleu

29,00 €

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Scannez le code barre 9791044045027
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