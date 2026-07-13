Depuis des millénaires, face aux crises géopolitiques et aux conflits systémiques, l'humanité reconduit invariablement le même biais d'attribution : la désignation d'un exogroupe - qu'il soit racial, religieux ou idéologique - comme source unique du chaos. Et si nous commettions une erreur de diagnostic fondamentale ? Issu d'une réflexion rigoureuse à la convergence de l'histoire, de la psychologie cognitive et de la philosophie politique, Against humanity's enemy déconstruit nos déterminismes collectifs. L'auteur y analyse le véritable vecteur des fractures mondiales : les dynamiques de l'ego et les mécanismes inconscients de polarisation.