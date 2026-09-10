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#Roman francophone

Une heure à soi

Adèle Van Reeth, Reeth adele Van

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"On ne s'occupe que de ce qui n'est pas, et non de ce qui est", écrit le philosophe Pascal dans ses Pensées. Cette phrase insolente de simplicité résume notre condition humaine : incapables d'accepter le réel tel qu'il est, nous préférons nous duper pour tenir bon. Mais à quel prix ? Dans cette réflexion intime et philosophique, Adèle Van Reeth interroge l'ambivalence de notre rapport au vide. Et si nous organisions notre vie de manière à combler ce vide qui nous effraie tout en regrettant de ne pas réussir à lui faire de la place ? A distance de la vie saturée que la narratrice mène entre travail, famille et agitation quotidienne, le retrait dans un monastère ne lui offre pas de réponse et devient une épreuve : celle du face-à-face avec soi et avec le temps. Dialoguant avec Pascal, mais aussi avec Virginia Woolf et Henry David Thoreau, Adèle Van Reeth donne à cette expérience singulière une portée plus large. Elle interroge avec précision ce qui, dans nos vies contemporaines, relève moins du mouvement que de la fuite, moins du désir que du remplissage.

Par Adèle Van Reeth, Reeth adele Van
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Adèle Van Reeth, Reeth adele Van

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Une heure à soi

Adèle Van Reeth, Reeth adele Van

Paru le 10/09/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Scannez le code barre 9782073145932
9782073145932
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