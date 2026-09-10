C'est-comme-ça

Apollon, Papa Legba ou encore la fée Clochette : autant de croyances créées par l'imagination fertile de l'humanité... jusqu'à en devenir bien réelles. Invisibles aux yeux des humains, elles ont traversé les siècles, les influençant à leur insu pour survivre. Cassandre est l'une d'elles. Solitaire, vivant dans la peur constante de disparaître, elle se tient á l'écart de ses semblables et préfère diriger son énergie vers Hélène, l'autrice qui lui permet de renforcer son existence dans le monde grâce à sa série littéraire. Mais la mort de Robin des Bois vient tout bouleverser. Seule contre toutes, la presque-prophétesse est persuadée qu'un danger menace les croyances et qu'aucune, aussi populaire soit-elle, n'est à l'abri. Sera-t-elle de nouveau condamnée à ne pas être écoutée ? Après After, Prix Utopiales 2021, et Cimga, Auriane Velten continue de proposer une science-fiction toute personnelle qui, sous une critique acérée de notre société, met l'humain au coeur de récits emplis de bienveillance et d'optimisme.