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#Imaginaire

C'est-comme-ça

Auriane Velten

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Apollon, Papa Legba ou encore la fée Clochette : autant de croyances créées par l'imagination fertile de l'humanité... jusqu'à en devenir bien réelles. Invisibles aux yeux des humains, elles ont traversé les siècles, les influençant à leur insu pour survivre. Cassandre est l'une d'elles. Solitaire, vivant dans la peur constante de disparaître, elle se tient á l'écart de ses semblables et préfère diriger son énergie vers Hélène, l'autrice qui lui permet de renforcer son existence dans le monde grâce à sa série littéraire. Mais la mort de Robin des Bois vient tout bouleverser. Seule contre toutes, la presque-prophétesse est persuadée qu'un danger menace les croyances et qu'aucune, aussi populaire soit-elle, n'est à l'abri. Sera-t-elle de nouveau condamnée à ne pas être écoutée ? Après After, Prix Utopiales 2021, et Cimga, Auriane Velten continue de proposer une science-fiction toute personnelle qui, sous une critique acérée de notre société, met l'humain au coeur de récits emplis de bienveillance et d'optimisme.

Par Auriane Velten
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Auriane Velten

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Science-fiction

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C'est-comme-ça

Auriane Velten

Paru le 10/09/2026

464 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Scannez le code barre 9782073118202
9782073118202
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