Ça va aller, petite licorne

Un livre tactile apaisant dans lequel les enfants vont adorer prendre soin d'une petite licorne qui a bien besoin d'attention. Les tout-petits vont adorer prendre soin de cette adorable licorne à laquelle il arrive plein de petits malheurs : des papillons lui chatouillent les oreilles, elle est toute mouillée à cause de la pluie et sa queue est emmêlée à cause du vent. Frottons ses oreilles, sa crinière, sa queue et puis son dos et... ça va aller ! Les tout-petits adoreront pouvoir " réparer " les petits tracas de ce personnage attachant. Un livre câlin et réconfortant, avec une matière à toucher sur chaque page , un texte répétitif et des illustrations pleines de tendresse pour encourager l'empathie et la bienveillance chez les enfants. dès 6 mois