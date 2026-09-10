Les dinosaures

Un premier livre pop-up sur le thème des dinosaures pour les enfants dès 1 an. A qui appartient cette longue queue ? Et qui est en train de manger les feuilles des arbres ? Quel dinosaure va sortir de son oeuf ? En soulevant les différents rabats, les enfants adoreront découvrir un dinosaure en pop-up surgir de sa cachette pour leur dire bonjour. Ce premier livre pop-up amusant, adapté aux tout-petits, et aux illustrations vives et pleines de détails est une parfaite introduction aux différents dinosaures. dès 1 an