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Les dinosaures

Anna Milbourne, Clare Fennell

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Un premier livre pop-up sur le thème des dinosaures pour les enfants dès 1 an. A qui appartient cette longue queue ? Et qui est en train de manger les feuilles des arbres ? Quel dinosaure va sortir de son oeuf ? En soulevant les différents rabats, les enfants adoreront découvrir un dinosaure en pop-up surgir de sa cachette pour leur dire bonjour. Ce premier livre pop-up amusant, adapté aux tout-petits, et aux illustrations vives et pleines de détails est une parfaite introduction aux différents dinosaures. dès 1 an

Par Anna Milbourne, Clare Fennell
Chez Usborne

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Auteur

Anna Milbourne, Clare Fennell

Editeur

Usborne

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Les dinosaures

Anna Milbourne, Clare Fennell

Paru le 10/09/2026

16 pages

Usborne

8,95 €

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Scannez le code barre 9781806073481
9781806073481
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