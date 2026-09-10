13 nuits jusqu'à Halloween

Un calendrier compte à rebours qui contient 13 petits livres d'histoires et d'activités, pour compter les jours jusqu'à Halloween ! Avec 13 fenêtres à ouvrir et un petit livre derrière chacune, ce calendrier effrayant est une manière amusante pour les enfants de compter les jours jusqu'à Halloween. Il contient cinq livres d'histoires de fantômes et de manoirs hantés, deux livres de coloriage , un livre de stickers et cinq livres d'activités créatives à réaliser pour Halloween. Parfait pour divertir les enfants les jours d'octobre pluvieux ! dès 3 ans