Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

13 nuits jusqu'à Halloween

Usborne, Various

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un calendrier compte à rebours qui contient 13 petits livres d'histoires et d'activités, pour compter les jours jusqu'à Halloween ! Avec 13 fenêtres à ouvrir et un petit livre derrière chacune, ce calendrier effrayant est une manière amusante pour les enfants de compter les jours jusqu'à Halloween. Il contient cinq livres d'histoires de fantômes et de manoirs hantés, deux livres de coloriage , un livre de stickers et cinq livres d'activités créatives à réaliser pour Halloween. Parfait pour divertir les enfants les jours d'octobre pluvieux ! dès 3 ans

Par Usborne, Various
Chez Usborne

|

Auteur

Usborne, Various

Editeur

Usborne

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 13 nuits jusqu'à Halloween par Usborne, Various

Commenter ce livre

 

13 nuits jusqu'à Halloween

Usborne, Various

Paru le 10/09/2026

256 pages

Usborne

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781806071418
9781806071418
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.