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#Roman francophone

L'histoire d'Aude

Jane Camares

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Jusqu'où peut aller une âme qui ne cherche qu'à dominer ? Aude dissimule son vrai visage derrière une façade ordinaire, tissant autour des siens une toile d'emprise et de mensonges. Peu à peu, mari, enfants, parents et proches deviennent les pions d'un jeu cruel où la vérité se déforme. Inspiré d'une histoire vécue, ce récit explore les ravages silencieux de la perversion narcissique. Par une narration incisive, Jane Camares interroge la famille, la justice et la puissance destructrice de la manipulation.

Par Jane Camares
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jane Camares

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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L'histoire d'Aude

Jane Camares

Paru le 13/07/2026

52 pages

Le Lys Bleu

10,50 €

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