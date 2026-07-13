L'histoire d'Aude

Jusqu'où peut aller une âme qui ne cherche qu'à dominer ? Aude dissimule son vrai visage derrière une façade ordinaire, tissant autour des siens une toile d'emprise et de mensonges. Peu à peu, mari, enfants, parents et proches deviennent les pions d'un jeu cruel où la vérité se déforme. Inspiré d'une histoire vécue, ce récit explore les ravages silencieux de la perversion narcissique. Par une narration incisive, Jane Camares interroge la famille, la justice et la puissance destructrice de la manipulation.