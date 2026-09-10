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Crépuscule vaudou

Lofficier Jean-marc, Jean-Marc Lofficier

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Les morts de Katrina, macabre armée qu'anime la Clé de Sakbata, dieu de la mort et de la pestilence, se sont mis en marche sur l'ordre de Legendre, le houngan maudit, et se dirigent désormais vers la maison de Marie Laveau. Jean-Marc de Marigny, rejeton d'une illustre lignée, revient à la Nouvelle-Orléans pour les obsèques de son oncle peu avant le passage de l'ouragan Katrina. Très vite, il prend conscience que la mort de son parent n'est pas due au hasard, mais s'inscrit dans un vaste complot qui le dépasse. Des forces puissantes vont s'affronter dans le Vieux Carré, le cimetière No. 1, ou bien encore dans le quartier historique de Bayou Saint-John.

Par Lofficier Jean-marc, Jean-Marc Lofficier
Chez Inanna éditions

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Auteur

Lofficier Jean-marc, Jean-Marc Lofficier

Editeur

Inanna éditions

Genre

Fantastique

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Crépuscule vaudou

Lofficier Jean-marc, Jean-Marc Lofficier

Paru le 10/09/2026

248 pages

Inanna éditions

11,00 €

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Scannez le code barre 9791097349738
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