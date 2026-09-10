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Chichiltic la rouge

Guillem L. Reus

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Chichiltic est rouge, recouverte d'immenses arbres carmin, ocre et vermeil. Mystérieuse, personne n'a encore percé tous ses secrets. D'étranges artefacts peuplent ses bois, reliques des temps passés, dont plus personne ne connaît l'utilité. Une cicatrice verte traverse la Forêt Rouge, balafre de verdure et d'animaux sauvages. C'est le territoire des Clans, le terrain de jeu de Zihuacalli, jeune chasseresse Xoxoctèque, aux portes de l'âge adulte et des responsabilités. Dans deux jours le rituel qui définira son avenir aura lieu sur la place du village, mais Huitlacoche, le chaman du Clan va en décider autrement. Jordi Tumbet, vieux soldat, est à la recherche de l'Oztotl, la grotte sacrée, qui recèle de l'ancienne technologie, enfouie au coeur de la planète. Sa hiérarchie l'a envoyé là, dans une quête perdue d'avance, la Forêt Rouge est tellement immense ! Nos deux héros vont se retrouver mêlés à l'Histoire, celle qui remonte aux origines de la création du Monde, de la Civilisation et des Dieux.

Par Guillem L. Reus
Chez Inanna éditions

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Auteur

Guillem L. Reus

Editeur

Inanna éditions

Genre

Fantasy

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Chichiltic la rouge

Guillem L. Reus

Paru le 10/09/2026

336 pages

Inanna éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9791097349714
9791097349714
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