Boîte à questions - Petit Bac

Un jeu de Petit Bac de 52 cartes destiné aux familles et aux soirées entre amis, qui mise sur la rapidité et la créativité avec une mécanique simple et immédiatement accessible. Avec ses 52 cartes, cette édition modernise le célèbre jeu de catégories que tout le monde adore. Piochez une carte, découvrez la lettre et la catégorie, et soyez le plus rapide à trouver un mot correspondant... Mais attention : originalité et rapidité feront toute la différence ! Inclus : un bloc note avec les tableaux pour remplir sans perdre de temps !