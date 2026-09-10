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Boîte à questions - Petit Bac

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Un jeu de Petit Bac de 52 cartes destiné aux familles et aux soirées entre amis, qui mise sur la rapidité et la créativité avec une mécanique simple et immédiatement accessible. Avec ses 52 cartes, cette édition modernise le célèbre jeu de catégories que tout le monde adore. Piochez une carte, découvrez la lettre et la catégorie, et soyez le plus rapide à trouver un mot correspondant... Mais attention : originalité et rapidité feront toute la différence ! Inclus : un bloc note avec les tableaux pour remplir sans perdre de temps !

Par Collectif
Chez Merci les Livres

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Auteur

Collectif

Editeur

Merci les Livres

Genre

Jeux

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Boîte à questions - Petit Bac

Collectif

Paru le 10/09/2026

Merci les Livres

7,95 €

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Scannez le code barre 9791070151945
9791070151945
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