Une histoire de la théorie de l'anarchisme Drapeau Noir présente une étude de la vaste tradition anarchiste ; elle s'inspire profondément de la pensée anarchiste, anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire. Pourquoi étudier l'anarchisme ? L'une des réponses est que, depuis son émergence dans les années 1860, l'anarchisme a joué un rôle important dans les luttes pour l'émancipation des femmes, des races et nationalités opprimées, de la classe ouvrière au sens le plus large et de la paysannerie. Il n'est pas exagéré de dire qu'une grande partie de l'histoire de la gauche, des mouvements ouvriers, de l'anti-impérialisme et du féminisme ne peut être comprise sans reconnaître ce rôle. Achille Mbembe, philosophe d'origine camerounaise, a récemment émis l'hypothèse que le radicalisme noir mondial, "au 21e siècle en particulier" , était "largement porté par l'anarchisme international, principal vecteur des mouvements d'opposition" [1]. C'est en effet ce mouvement qui a donné naissance au Premier mai, en souvenir des travailleurs anarchistes militants exécutés aux Etats-Unis en 1887, qui a créé des slogans tels que "An Injury to One is an Injury to All" , qui a formé les premiers syndicats pour les travailleurs noirs africains en Afrique du Sud, comme dans le cas de l'Industrial Workers of Africa... L'anarchisme est au coeur des luttes socialistes et ouvrières depuis près de 150 ans. Mais qu'en est-il dans les mémoires ? Même à gauche, peu de gens se souviennent aujourd'hui que des personnalités comme Pottier et Elisée Reclus ont joué un rôle très important dans la Commune de Paris de 1871 et ont fait partie de ses principaux organes Les anarchistes, les anarcho-syndicalistes et les syndicalistes révolutionnaires ont également joué un rôle important dans les pays coloniaux et post-coloniaux, dans les luttes contre l'impérialisme et l'oppression nationale, notamment en Afrique du Sud, en Algérie, en Bulgarie, en Chine, en Corée, à Cuba, en Egypte, en Géorgie, en Inde, en Irlande, en Macédoine, au Mexique, au Nicaragua, au Pérou, à Porto Rico, à Taïwan, en Tchécoslovaquie et en Ukraine. A la même époque, l'anarchisme occupe une place fondamentale dans l'avant-garde intellectuelle. En Europe et en Amérique latine, il a attiré des écrivains et des artistes célèbres, parmi lesquels : Camille Pissarro, Oscar Wilde, George Orwell, Pablo Picasso. Drapeau noir est à cheval entre le monde militant et le monde académique, et combinant le meilleur des deux. Le livre adopte une approche historicisée des études anarchistes. Cela signifie qu'il adopte une approche historique et scientifique des études anarchistes, qui cherche à la fois à récupérer l'histoire de l'anarchisme et à comprendre la vaste tradition anarchiste en termes historiques. L'anarchisme comme une idéologie socialiste et révolutionnaire qui a des principes précis, se définit par une critique de la domination et une défense de l'autogestion, et préconise une transformation sociale basée sur des stratégies qui devraient permettre de remplacer un système de domination par un système d'autogestion. Ce livre, en ouvrant le passé anarchiste, anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire, en récupérant et en évaluant ses idées et débats centraux, nous aide à faire face à ces défis actuels. En bref, il donne accès à l'énorme boîte à outils pour le changement que représente l'histoire de l'anarchisme, ainsi qu'aux ressources qui peuvent aider les anarchistes révolutionnaires, les anarcho-syndicalistes et les syndicalistes d'aujourd'hui à continuer à faire l'histoire.