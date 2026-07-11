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Houlgate des seigneurs aux baigneurs

Michel Lerossignol, Daniel Fraboulet

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De l'an Mille à la Révolution française, les seigneurs de Beuzeval ont régné sur ce territoire qui surplombe l'estuaire de la Dives, là où Guillaume le Conquérant est parti pour l'Angleterre avec son immense flotte, en 1066. De 1790 à 1850, une nouvelle administration municipale s'organise. Puis, vient la grande métamorphose avec la fondation de la station balnéaire. Le Beuzeval rural devient le Houlgate de la villégiature. Les baigneurs investissent les lieux, construisent des villas et des infrastructures modernes. Cette histoire reste exemplaire pour la compréhension de la création des cités balnéaires en France, grâce à la préservation architecturale qui fait d'Houlgate, aujourd'hui, une référence pour les chercheurs et les touristes, bien au delà de la Normandie.

Par Michel Lerossignol, Daniel Fraboulet
Chez Editions Cahiers du temps

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Auteur

Michel Lerossignol, Daniel Fraboulet

Editeur

Editions Cahiers du temps

Genre

Histoire régionale

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Houlgate des seigneurs aux baigneurs

Michel Lerossignol, Daniel Fraboulet

Paru le 11/07/2026

224 pages

Editions Cahiers du temps

28,00 €

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