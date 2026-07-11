Houlgate des seigneurs aux baigneurs

De l'an Mille à la Révolution française, les seigneurs de Beuzeval ont régné sur ce territoire qui surplombe l'estuaire de la Dives, là où Guillaume le Conquérant est parti pour l'Angleterre avec son immense flotte, en 1066. De 1790 à 1850, une nouvelle administration municipale s'organise. Puis, vient la grande métamorphose avec la fondation de la station balnéaire. Le Beuzeval rural devient le Houlgate de la villégiature. Les baigneurs investissent les lieux, construisent des villas et des infrastructures modernes. Cette histoire reste exemplaire pour la compréhension de la création des cités balnéaires en France, grâce à la préservation architecturale qui fait d'Houlgate, aujourd'hui, une référence pour les chercheurs et les touristes, bien au delà de la Normandie.