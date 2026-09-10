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Carnet One Punch Man

One, Crunchyroll

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Un seul carnet. Zéro limite. Puissance maximale : découvrez ce carnet officiel One Punch Man, un sublime objet pour célébrer votre héros préféré ! Affirmez votre passion pour l'univers explosif de One-Punch Man avec ce carnet de papeterie officiel, pensé pour les fans de héros surpuissants et d'action décalée. Inspiré de l'esthétique percutante du manga culte, il met à l'honneur l'inimitable Saitama, le héros capable de terrasser n'importe quel adversaire... d'un seul coup de poing ! Pratique et stylé, ce carnet vous accompagne partout : en cours, au bureau ou à la maison. Il combine fonctionnalité et passion, pour transformer chaque prise de note en moment inspirant. Un indispensable pour tous les amateurs de mangas et de culture japonaise, et une idée cadeau parfaite pour les fans de One-Punch Man qui veulent afficher leur esprit héroïque jusque dans leur papeterie.

Par One, Crunchyroll
Chez 404 Editions

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Auteur

One, Crunchyroll

Editeur

404 Editions

Genre

Livres-jeux

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Carnet One Punch Man

One, Crunchyroll

Paru le 10/09/2026

136 pages

404 Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9791032411216
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