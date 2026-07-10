Et si, à votre insu, votre smartphone pouvait implanter dans votre cerveau des souvenirs virtuels de crimes horribles que vous n'avez pas commis ? Cette aventure touche un haut responsable de l'analyse des risques stratégiques internationaux. Il se souvient précisément avoir égorgé une femme rencontrée sur Facebook. Pourtant, l'assassin a été arrêté. Son ADN et ses aveux l'attestent. Ces vrais-faux souvenirs pourraient rendre fou ce haut responsable et le pousser au suicide. Le smartphone serait-il une nouvelle arme de cyberterrorisme mental permettant d'éliminer des personnes à distance ? Hugo et Julie, deux candides utilisés par le directeur du cyberterrorisme à la DGSI, se retrouvent embarqués dans une incroyable partie d'échecs géopolitique qui pourrait changer le monde...