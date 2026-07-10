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#Polar

Ultrason

Léo Falke

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Et si, à votre insu, votre smartphone pouvait implanter dans votre cerveau des souvenirs virtuels de crimes horribles que vous n'avez pas commis ? Cette aventure touche un haut responsable de l'analyse des risques stratégiques internationaux. Il se souvient précisément avoir égorgé une femme rencontrée sur Facebook. Pourtant, l'assassin a été arrêté. Son ADN et ses aveux l'attestent. Ces vrais-faux souvenirs pourraient rendre fou ce haut responsable et le pousser au suicide. Le smartphone serait-il une nouvelle arme de cyberterrorisme mental permettant d'éliminer des personnes à distance ? Hugo et Julie, deux candides utilisés par le directeur du cyberterrorisme à la DGSI, se retrouvent embarqués dans une incroyable partie d'échecs géopolitique qui pourrait changer le monde...

Par Léo Falke
Chez Hello Editions

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Auteur

Léo Falke

Editeur

Hello Editions

Genre

Thrillers

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Ultrason

Léo Falke

Paru le 10/07/2026

296 pages

Hello Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9791044325815
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