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La CEMAC : un projet inachevé

Salem Kinzaninga

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Pourquoi la CEMAC, malgré ses ambitions, demeure-t-elle un projet inachevé ? Issu d'un travail de recherche doctorale, La CEMAC : un projet inachevé interroge le décalage entre des institutions communautaires structurées, une union monétaire stable et une intégration économique encore limitée. Faiblesse des échanges, dépendance aux matières premières, chômage des jeunes, potentiel régional sous-exploité : l'ouvrage analyse les freins qui empêchent l'Afrique centrale de transformer ses ambitions en résultats concrets. Au-delà du constat, cet essai défend une conviction : la CEMAC peut devenir un véritable levier de développement, à condition d'être repensée comme un projet économique, politique et humain à achever.

Par Salem Kinzaninga
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Salem Kinzaninga

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Economie (essai)

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La CEMAC : un projet inachevé

Salem Kinzaninga

Paru le 10/07/2026

232 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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