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#Essais

Ménopause

Alexandra Mathis

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Parce que bien manger est le plus doux des remèdes. La ménopause est une nouvelle étape de vie - et l'alimentation, une formidable façon de l'aborder avec sérénité. A travers 40 recettes gourmandes et équilibrées, on découvre comment adapter son alimentation pour mieux vivre la ménopause : contrôler son poids, protéger son coeur, améliorer son sommeil et soulager les symptômes, tout en retrouvant vitalité et bien-être. Conseils nutritionnels, ingrédients ciblés et plaisir dans l'assiette : un livre concret et inspirant, pensé pour toutes les femmes qui souhaitent traverser cette période en prenant soin d'elles avec gourmandise.

Par Alexandra Mathis
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Alexandra Mathis

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Diététiques

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Ménopause

Alexandra Mathis

Paru le 10/09/2026

128 pages

Marie Claire Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791032312117
9791032312117
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