Parce que bien manger est le plus doux des remèdes. La ménopause est une nouvelle étape de vie - et l'alimentation, une formidable façon de l'aborder avec sérénité. A travers 40 recettes gourmandes et équilibrées, on découvre comment adapter son alimentation pour mieux vivre la ménopause : contrôler son poids, protéger son coeur, améliorer son sommeil et soulager les symptômes, tout en retrouvant vitalité et bien-être. Conseils nutritionnels, ingrédients ciblés et plaisir dans l'assiette : un livre concret et inspirant, pensé pour toutes les femmes qui souhaitent traverser cette période en prenant soin d'elles avec gourmandise.